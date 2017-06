Rissa Boca Juniors-Rosario Central: due giornate di squalifica a Gutierrez, una per Centurion

Sono state ufficializzate le sanzioni per i giocatori di Boca Juniors-Rosario Central, protagonisti di una rissa nel primo tempo dell'ultima sfida di Primera División tra le due squadra alla Bombonera. Teofilo Gutierrez - reo di aver provocato i tifosi xeinezes con un'esultanza che richiamava il suo passato al River Plate - è stato squalificato per due giornate. L'attaccante colombiano tornerà disponibile per la semifinale di Coppa Argentina contro il Belgrano. Una sola giornata invece per Ricardo Centurion: l'ex Genoa salterà la prossima gara di campionato contro il San Lorenzo, ma potrà essere schierato da Guillermo Barros-Schelotto per il match contro il Racing, suo primo club.