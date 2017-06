Retroscena Tevez, l'agente: "Può tornare al Boca"

Carlitos Tevez ha scelto lo Shanghai Shenhua e sarà ricoperto d'oro per i prossimi due anni: l'argentino percepirà 40 milioni a stagione e sarà il giocatore più pagato di sempre.



Tuttavia, spunta una clausola sul legame del giocatore col club cinese: "Il contratto di Tevez prevede che se dopo 8 mesi non si trova bene può tornare al Boca. Il suo contratto biennale inoltre prevede che possa essere interrotto dopo il primo anno in due casi: Boca o ritiro", ha dichiarato il suo agente Adrian Ruocco.



"La foto di Tevez con la nuova maglia era una formalità, non la presentazione ufficiale - ha chiarito il procuratore -. Carlos non ha potuto salutare i tifosi del Boca perché non ne ha avuto l'occasione. L'idea era quello di farlo nel miglior modo possibile. Tevez genera talmente tanto amore che a seguito di un addio sfocia in odio. Quando se la sentirà, parlerà".



Sarà da valutare l'eventuale reazione dei tifosi del Boca, verosimilmente delusi dall'addio del loro idolo, se l'Apache decidesse davvero di tornare.