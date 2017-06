Primera, vittorie di Boca Juniors e River Plate

Il Boca Juniors risponde presente allo squllo dei Newell's Old Boys e si riporta a +5 dai primi inseguitori alla vetta della Primera Division. Tutto facile per Schelotto, che dopo il primo tempo è già 1-0, rete di Benedetto al 25', e in superiorità numerica (al 43' espulso Canteros) sul campo del Velez Sarfield. Nella ripresa raddoppio di Peruzzi e gol-speranza dei padroni di casa con Romero, subito ammutoliti dalla pronta risposta di Pavon: al José Amalfitani finisce 1-3.



Successo casalingo, invece, per il River Plate anche se più sudato del previsto contro il Quilmes quart'ultimo. Serve una doppietta di Lucas Alario tra il 72' e 87' per trovare i tre punti, superare Colon e Banfield, e tornare quinti in classifica dopo 19 giornate.