Primera, tris Newell's all'Olimpo e secondo posto

Continua senza sosta la corsa dei Newell's Old Boys verso la vetta della Primera Division argentina. La squadra di Diego Mario Francisco Osella supera 3-2 in casa l'Olimpo al termine di una gara molto emozionante (protagonista Fertoli autore di una doppietta) e aggancia al secondo posto a quota 48 punti il River Plate, che però ha giocato due gare in meno.

La vetta della classifica dista solo 5 punti per i rossoneri, che condividono la posizione di classifica anche con il Banfield, che vince la quarta gara delle ultime cinque superando per 3-1 il Temperley davanti al pubblico di casa: rosicchiati infatti altri due punti al Boca Juniors che ha pareggiato 1-1 sul campo dell'Huracan.

Perde invece terreno dalle prime posizioni il Colon, che a sorpresa cade in casa 1-2 contro il Gimnasia L.P. e resta bloccato a quota 44. Momento molto negativo per la squadra di Eduardo Domínguez, che nelle ultime cinque partite ha vinto solo una volta perdendo diverse posizioni di classifica.