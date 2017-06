Primera, solo 7 allenatori su 30 sono gli stessi da inizio anno

Si discute spesso della troppa facilità con cui in serie A, o più in generale in Italia, si esonerino gli allenatori, senza pensare a progetti di lungo corso. Forse è un'abitudine latina, considerando quello che accade anche in Argentina, in Primera Division: solo il 40% degli allenatori è rimasto in sella da inizio stagione (quella partita dopo la Coppa America) ma il dato diventa inquietante se allargato all'anno solare.



Infatti, a dicembre 2016 solo sette tecnici su 30 sono gli stessi di gennaio: Sebastián Méndez (Godoy Cruz), Nelson Vivas (capolista con l'Estudiantes), Jorge Almirón (campione con il Lanús), Rubén Forestello (Patronato), Frank Kudelka (Talleres), Gallardo (River Plate) e Coudet (Rosario Central). Delle big, solo Gallardo è stato confermato mentre Boca, Racing, Independiente e San Lorenzo hanno scelto di cambiare. E siamo solo a metà stagione...