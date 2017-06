Primera, pareggi per Boca Juniors e River Plate

Rallenta ancora la corsa del Boca Juniors in testa alla Primera Division argentina: la capolista non va oltre lo 0-0 contro l'Atletico Rafaela che ha corso in lungo e in largo per bloccare i rivali, asfissiandoli e costringendoli al pareggio. Non che il Boca sia esente da colpe, soprattutto considerando la scialba prestazione del primo tempo, visto che sono nella ripresa ha messo la freccia non riuscendo comunque a sfondare, con il pericolo più grande che arriva nel finale con Pavon che sfiora il palo.



Tra le inseguitrici non ne approfitta il River Plate che si fa raggiungere in casa dal Sarmiento. Driussi sblocca il match in apertura di ripresa con un destro piazzato da centro area ma nel finale arriva l'1-1 ospite con il beffardo pallonetto di Perez sugli sviluppi di un calcio d'angolo. River fermo a quota 39, ancora a sei punti dal Boca che viene avvicinato solo da Newell's Old Boys (3-0 in trasferta contro l'Aldosivi) a quota 42 mentre Racing (4-3 all'Atletico Tucuman) ed Estudiantes (1-1 con l'Huracan) rimangono appaiati ai Milonarios.