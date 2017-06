Primera, Maradona maestro con il Deportivo Riestra

Diego Armando Maradona ha fatto un grande regalo al Deportivo Riestra, squadra di serie B argentina: ha fatto da maestro in allenamento in vista della nuova stagione. E i risultati si sono visti subito, dopo aver mostrato come calciare un ragazzo del Riestra ha subito messo il calcio di punizione sopra la barriera e sotto il sette!

QUÉ MAESTRO. Las clases de tiros lires de Diego Maradona a los chicos del Deportivo Riestra

[Video @oksebasoto ] pic.twitter.com/58UjlXl0jb — Juez Central (@Juezcentral) 6 gennaio 2017