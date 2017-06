Primera: maledizione Larrondo, dovrà stare fuori altri mesi per infortunio

Il River Plate ha in testa solo il SuperClasico contro il Boca Juniors (che sarà trasmesso in diretta da Premium Sport) ma, a pochi giorni dalla sfida, riceve una brutta tegola. Marcelo Larrondo dovrà saltare la partita per il riacutizzarsi del problema al ginocchio destro che già lo aveva tenuto fermo a inizio anno. L'attaccante, ex anche di Torino, Fiorentina e Siena, sente dolore al ginocchio (già infiammato) e sarà operato in atroscopia: non tornerà prima dell'anno nuovo.