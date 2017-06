Primera, il San Lorenzo mette pressione al Boca: Huracan steso da Angeleri

Il San Lorenzo mette pressione al Boca Juniors. Nella 24.ma giornata di Primera Division argentina la squadra di Diego Aguirre passa 1-0 sul campo dell'Huracan e mette pressione alla capolista, impegnata nel superclasico contro il River Plate (match visibile in esclusiva su Premium Sport 2 HD alle 23), portandosi a -3. Decide il match la rete realizzata da Angeleri al 59'. Successo di misura anche per il Banfield che piega il Lanus grazie al timbro di Bertolo al 45' e resta a -1 dai rossoblù. Vittoria con lo stesso punteggio per l'Estudiantes sul Gimnasia La Plata: Damonte al 25' regala i tre punti a Vivas.



Sorridono Atletico Rafaela (1-0 all'Atletico Tucuman), Olimpo (2-0 sull'Aldosivi) e Godoy Cruz (successo esterno per 2-1 contro il San Martin San Juan). Termina sul punteggio di 1-1 la sfida tra Talleres e Belgrano.