Primera Division, San Lorenzo in campo con la maglia della Chapecoense

Quando succedono tragedie come quella che ha colpito la Chapecoense, rivalità come quella tra Argentina e Brasile passano in secondo piano, diventano inesistenti. Ed è per questo che, con grande commozione, prima del match di Primera Division contro il Club Olimpo, il San Lorenzo ha scelto di scendere in campo con la maglia verde della squadra brasiliana (le stesse divise scambiate nella semifinale della Copa Sudamericana) quasi interamente scomparsa dopo la tragedia aerea in Colombia. Applausi di tutto lo stadio e foto assieme agli avversari per un momento che ha commosso tutti gli spettatori e i protagonisti in campo.

La salida de @SanLorenzo al campo de juego con las camisetas de @ChapecoenseReal pic.twitter.com/Jkmha4ZRHn — San Lorenzo (@SanLorenzo) 3 dicembre 2016