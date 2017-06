Primera Division, rimonta Boca con super-Tevez: River battuto al Monumental

Carlos Tevez, chi se non lui? Il Boca Juniors vince in rimonta il Superclasico della tredicesima giornata di Primera Division (esclusiva di Premium Sport HD) nel segno dell'Apache e sale al comando della classifica approfittando del passo falso dell'Estudiantes, che cade 3-2 sul campo del San Martin San Juan. Al Monumental di Buenos Aires finisce 4-2 per gli Xeneizes, passati in vantaggio al quarto d'ora con la rete di Bou, ben imbeccato da Tevez. Ma il River Plate, schierato con il 4-2-3-1 da Gallardo, riesce a risalire la china trovando prima il pari con Driussi al 34' e poi il 2-1 poco prima della fine del primo tempo grazie al colpo di testa di Alario su cross di Moreira.



Nella ripresa i Millonarios cercano di scappare, tra il 48' e il 57' Alario ha altre due buone occasioni per trovare il tris, ma Tevez decide di svegliarsi dal torpore. Al quarto d'ora l'ex juventino trova l'angolino sinistro, approfittando di un'uscita a vuoto di Batalla. La perla arriva a nove minuti dalla fine: dopo una splendida azione del futuro bianconero Bentancur, Carlitos riceve palla poco fuori dall'area da Pavon e si inventa un gran tiro a giro di prima intenzione che si insacca sotto la traversa. Nel finale arriva anche il sigillo di Centurion che blinda vittoria e Superclasico.

Risultati, classifica e marcatori della Primera Division