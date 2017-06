Primera Division: pari Boca, il River si avvicina

Minuti di recupero fatali al Boca Juniors, al 91' sfuma la vittoria casalinga contro il Tigre che pareggia con Arce, bravo a sfruttare il mezzo pasticcio difensivo firmato Vergini-Insaurralde. Il vantaggio degli Xeneizes era arrivato in chiusura di primo tempo con il cross di Solis dalla sinistra sul quale Benedetto, partito sul filo del fuorigioco, è riuscito a battere Bertoli. Questo pari fa ovviamente la felicità delle inseguitrici, il Boca rimane primo ma con 5 punti sul Newell's Old Boys e sei squadre racchiuse in otto punti.



Tra queste, c'è anche il River Plate che con due gol nella ripresa espugna il campo del Tigre. Driussi sblocca il match al 53' approfittando dell'errato retropassaggio di Galmarini mentre il raddoppio arriva a dieci minuti dal novantesimo: gran destro dal limite dell'area di Mora che va a insaccarsi sotto la traversa. Los Millonarios salgono a 38 punti, -6 dalla capolista di Primera Division.