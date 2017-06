Primera Division, Newell's Old Boys travolgente con il Velez: Boca Juniors avvisato

Nella 16.ma giornata di Primera Division argentina (grande esclusiva di Premium Sport) il Newell's Old Boys travolge 3-0 il Velez Sarsfield e si porta momentaneamente a -3 dal primo posto, occupato dal Boca Juniors. I rossoneri vengono trascinati dallo scatenato Scocco, autore di una fantastica tripletta che non lascia scampo alla squadra di De Felippe.



Successi esterni per Colon e Gimnasia la Plata: le due squadre vincono 1-0 in trasferta rispettivamente con Union e Tigre. Con lo stesso punteggio il Gimnasia la Plata esopugna il campo del Tigre. Sorride anche l'Huracan che regola 2-0 il Defensa Y Justicia. Infine termina a reti inviolate la sfida tra Independiente e San Martin San Juan.