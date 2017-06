Primera Division: l'Estudiantes frena, il Boca di Tevez batte il Racing e si avvicina a -2

Nella dodicesima giornata della Primera Divisiòn argentina, grande esclusiva di Premium Sport, la capolista Estudiantes non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Talleres. Ne approfitta il Boca Juniors. La formazione di Guillermo Barros Schelotto supera 4-2 il Racing e si porta a due sole lunghezze dal primo posto. L'autorete di Insua sblocca il match al 24', poi la doppietta di Bou (41' e 48') porta i gialloblu sul 3-0. Un'altra doppietta, di Lisandro Lopez al 50' e al 74', riapre il match. L'ex juventino Carlos Tevez chiude i conti all'80'. Il Newell's Old Boys scivola al terzo posto in seguito al ko interno contro il Banfield: i due gol di Bertolo (74', 85') stendono i rossoneri.



Sul terzo gradino della graduatoria c'è anche Il San Lorenzo, che vince nel segno della Chapecoense. I Cuervos, infatti, sono scesi in campo prima della partita in trasferta contro il Club Olimpo vestendo la maglia verde della squadra brasiliana tra gli applausi del pubblico di casa. Dopo, però, nessuna pietà con la vittoria per 2-1: apre Cauteruccio al 12', pari di Pizzini alla mezz'ora e rete decisiva di Blandi nella ripresa. Stesso risultato per l'Atletico Tucumano con la doppietta di Zampedri a cui replica Correa che però non basta al Godoy Cruz.



L'Independiente batte di misura il River Plate: decide Diego Vera al 72'. Con il medesimo punteggio il Defensa y Justicia passa sul campo dell'Atletico Rafaela spinto da Ariel Miranda. Sale il Colon, corsaro per 3-1 sul campo dell'Huracan. Ivan Torres sigla l'1-0 al 25', Depetris pareggia al 46' prima dello scatto finale degli ospiti con Bernardi all'82' e Leguizamon al 90'. Successo esterno, sempre per 3-1, anche del Sarmiento con il Quilmes. Ramirez (15') illude i padroni di casa, travolti poi da Niz (55'), e Diaz (79' e 89'). Bene pure l'Union che regola 2-0 il Rosario Central grazie a Soldano (49') e Sanchez (58').



Infine terminano a reti inviolate Patronato-Velez e Belgrano-Temperley e si conclude 1-1 Tigre-Atletico Aldosivi (Medina replica a Sosa).