Primera Division: l'Estudiantes esulta allo scadere, super Boca contro il Temperley. Stop River

Nell'ottava giornata della Primvera Divisiòn argentina, grande esclusiva di Premium, successo a fatica dell'Estudiantes per 2-1 contro il Racing Club. La formazione di Nelson Vivas va sotto per il gol di Acuna al 28' ma trova il pareggio cinque minuti più tardi grazie al rigore di Viatri. La rete decisiva è siglata al 90' da Toledo. Con questo successo il Leone mantiene il primato in classifica a quota 22.



Sale al terzo posto il Boca Juniors. I gialloblu superano 4-0 il Temperley: decidono l'ex giocatore del Catania Gino Peruzzi, Pavon (assist di Tevez), l'autorete di Aguirre e Bou (assist di Bentancur). A quota 15 punti insieme alla squadra dell'Apache c'è anche il San Lorenzo di Papa Francesco, che pareggia 2-2 in rimonta (in gol anche l'ex Catania Bergessio) sul campo del Newells Old Boys secondo in classifica a 4 lunghezze dalla capolista Estudiantes. Il River Plate non va oltre il 2-2 in trasferta contro l'Arsenal Sarandi, ultima in classifica: nonostante il doppio vantaggio con Driussi-Martinez, la squadra di Gallardo rimane in 10 per il doppio giallo a Montiel e viene rimontata da Boghossian e Bottinelli.

Termina a reti inviolate il derby tra Independiente e Gimnasia la Plata, così come la sfida tra Belgrano e Quilmes. Pareggi anche tra Huracan e Rosario Central (1-1) e tra Lanus e Tigre (1-1). Successi interni per l'Olimpo (2-1 all'Atletico Tucuman), per il Patronato de Parana (2-0 sul Banfield) e per il Godoy Cruz, che supera 3-1 l'Aldosivi. Il Talleres passa 2-0 sul campo del Velez Sarfield, stesso risultato con cui il Colon espugna il terreno dell'Atletico Rafaela.



Risultati e classifiche