Primera Division, il Boca ritrova il primato solitario

Nella 17.ma giornata di Primera Division argentina, grande esclusiva di Premium Sport, il Boca Juniors rimedia alla sconfitta casalinga contro il Talleres, batte in trasferta il San Martin e difende l'assalto del San Lorenzo alla vetta della classifica. Allo stadio Sanchez, il lampo di Pavon - fin lì mai in partita - fulmina da fuori area Ardente alla mezz'ora, a inizio ripresa Centurion raddoppia. Finale di sofferenza per gli Xeneizes a causa del colpo di testa di Dening che rianima i padroni di casa, al 90' Zuqui si mangia il tris dopo la grande azione del futuro juventino Bentancur ma alla fine il Boca può fare festa: finisce 2-1.



Il Rosario Central invece batte di misura il Tigre. Decide la rete realizzata al 61' da Gutierrez con un preciso piatto destro su assist di Colman. La squadra di Montero, che ha sofferto per lunghi tratti del match, grazie a questi tre punti sale a quota 21, a metà classifica. Il Tigre resta invece fermo a 18.



Successo per il Banfield che liquida 3-1 l'Union. Gamba illude gli ospiti prima della rimonta firmata da Cvitanich, Bertolo e Cecchini. Tris interno anche del San Lorenzo ai danni del Quilmes: dopo l'espulsione di Sarulyte arrivano i gol di Cerutti, Avila e Blandi. I rossoblù comunque rimangono a tre punti dal Boca Juniors capolista.

