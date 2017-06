Primera Divisiòn, il Boca Juniors travolge 4-1 il Colon e stacca il San Lorenzo

Nel 15.mo turno di Primera Divisiòn, grande esclusiva di Premium Sport, il Boca Juniors saluta Tevez (destinato ad andare a giocare in Cina), battendo 4-1 il Colon e staccando le rivali nin testa alla classifica. I gialloblù passano in vantaggio al 10' con Centurion e subiscono il pareggio di Leguizamon. Tevez firma il 2-1 al 30' mentre nella ripresa ancora Centurion e Pavon chiudono definitivamente i conti. Alle spalle della capolista, a 3 lunghezze di distanza, ci sono San Lorenzo e Newell's Old Boys. I Cuervos impattano 2-2 sul campo del Lanus dopo essere andati sotto di due reti (Velazquez e Sand su rigore). La doppietta di Cauteruccio permette alla squadra di Aguirre di non soccombere. La Lepra travolge 6-1 il San Martin (Maxi Rodriguez, Figueroa, autorete di Aguillar e Ardente, Diego Matteo e Scocco). Di Gelabert la rete della bandiera per la formazione di San Juan. Prova a risalire il River Plate, vittorioso per 2-1 sul campo dell'Olimpo. Alario e Driussi (rigore) replicano a Cabalucci. Nelle zone basse della classifica l'Arsenal Sarandi sconfigge con lo stesso punteggio il Velez Sarfield: decidono Sergio Velazquez e Marin. Inutile il sigillo finale di Barcos dal dischetto. Il Rosario Central è invece corsaro a Cordoba contro il Belgrano: Herrera e Lo Celso regalano i tre punti alle Canallas.



Nelle altre gare della giornata l'Estudiantes crolla all'Estadio Ciudad de La Plata contro il Defensa y Justicia: gli ospiti rispondono al rigore di Viatri con i gol di Leonel Miranda e Bareiro e vincono 2-1. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Vivas, che scivola a meno quattro punti dal Boca Juniors. Perde anche il Racing a Santa Fe contro l'Union: l'1-0 finale porta la firma di Godoy. I Sabaleros scavalcano l'Academia in classifica e si portano al settimo posto alla pari dell'Independiente, che va ko in casa contro il Banfield. Al Taladro basta l'1-0, siglato da Cobo al 91'.



Successo convincente per l'Atletico Raafela: la Crema regola 3-0 il Patronato al Nuevo Monumental, grazie a due autoreti (Andrade e Vera) e al rigore di Itavel. Con lo stesso punteggio, il Gimnasia batte in trasferta il Godoy Cruz: il club di La Plata va in gol con Ibanez (doppietta) e Contin. In chiave salvezza, vittorie importanti di Aldosivi e Huracan. I primi hanno la meglio del Sarmiento di Burruchaga all'Estadio Eva Peron: decisivi Alegre e Bandiera. L'Huracan, invece, vince 1-0 all'Estadio Duco contro il Talleres: in gol Chacana.