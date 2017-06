Primera Division, il Boca Juniors non sbaglia e mantiene distante il Newell's Old Boys

Nella 18.ma giornata di Primera Division, grande esclusiva di Premium Sport, il Boca Juniors batte 1-0 il Defensa y Justicia e, in attesa della partita del San Lorenzo (impegnato sul campo del Tigre) mantiene cinque punti di vantaggio sul Newell's Old Boys. La capolista conquista il successo grazie al gol di Dario Benedetto al 72'. Vittoria con lo stesso risultato per i rossoneri di Osella: Maxi Rodriguez piega l'Atletico Rafaela.



Il Racing Club passa 3-2 in trasferta con il Quilmes e si porta momentaneamente a una lunghezza dal quarto posto. A quota 30 c'è anche il Gimnasia La Plata (1-0 all'Atletico Tucuman). Sorridono anche Temperley e Colon che superano rispettivamente Aldovisivi e Belgrano. Finisce 1-1 Independiente-Velez Sarsfield.