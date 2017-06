Primera Division, Boca Juniors travolgente: 4-0 all'Aldosivi e Banfield a -5

Nella 28.ma giornata di Primera Division argentina successo rotondo della capolista Boca Juniors. Gli Xeneizes si impongono 4-0 sul campo dell'Aldosivi: a segno Pavon, Centurion, Gago su rigore e Cristian Silva. Grazie a questa vittoria la squadra di Schelotto raggiunge quota 59 in classifica rispedendo a - 5 il Banfield. L'undici di Falcioni, momentaneamente secondo in attesa della sfida tra River Plate e Racing Club, regola 3-1 il Rosario Central: Carrizo replica al vantaggio di Sperdutti prima dei gol di Sarmiento e Cvitanich dal dischetto nella ripresa.



Non sbaglia nemmeno l'Estudiantes che liquida 2-0 il Belgrano grazie a Toledo e Desabato. Cade invece il San Lorenzo, ko 2-1 in trasferta contro il Colon. I padroni di casa passano avanti con Leguizamon, Belluschi pareggia e Pereyra realizza la rete decisiva. Independiente corsaro con il Defensa y Justicia: Barboza illude la formazione di Beccacece, rimontata poi da Dominguez e Sanchez Mino. Sorridono anche Temperley (1-0 al San Martin San Juan), Huracan (1-0 all'Union), Godoy Cruz (2-1 contro l'Arsenal Sarandi), Velez Sarsfield (5-1 al Sarmiento) e Gimnasia la Plata (1-0 sul campo del Talleres). Termina 1-1 Atletico Rafaela-Quilmes.