Primera Division, Boca Juniors-Newell's 1-0: gol di Benedetto

Dario Benedetto ha 27 anni e ha sempre giocato in America Latina: a vederlo segnare il gol che decide la partita contro il Newell's viene da pensare che l'Europa si è lasciata sfuggire un gran bell'attaccante. Ma è solo un gol e non bastano gli highlights a renderti un campione. Basta, quello sì, a regalare al Boca Juniors un successo fondamentale perché arriva a una settimana dalla sconfitta nel Superclasico potenzialmente traumatica.



Il River Plate è alle spalle, dunque: in tutti i sensi: il Boca resta al comando e consolida la propria posizione con una partita di pura sostanza. Non brillante, ma da capolista, con un Barrios in giornata di grazia: il Newell's non è mai pericoloso e nel finale resta pure in dieci per l'espulsione di Mansilla. Alla fine, Guillermo Barros Schelotto agita il pugno e lancia un urlo: secondo Riquelme, se il Boca avesse battuto il Newell's avrebbe vinto il campionato. La premessa c'è, non resta che aspettare il risultato finale. Ma mancano ancora cinque giornate.