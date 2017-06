Primera Division argentina, sesta giornata: l'Estudiantes di Vivas mantiene la vetta

Dopo il pareggio nel Clasico di La Plata contro il Gimnasia, nella sesta giornata della Primera Division argentina l'Estudiantes dell'ex interista Nelson Vivas torna vincere e mantiene la vetta della classifica in solitaria rimanendo imbattuto (5 vittorie e 1 pari). I Pincharratas piegano 3-2 il Rosario Central, grazie ai gol di Damonte, Viatri e Facundo Sanchez. Al secondo posto, a meno due punti dalla capolista, ci sono il San Lorenzo - bravo a liquidare in trasferta 3-1 l'Arsenal trascinato da Cauteruccio, autore di una tripletta - e il Newell's Old Boys - che stende 1-0 il Gimnasia in casa: decide Figueroa. A quota 11 punti, c'è un blocco formato da cinque squadre: Boca Juniors, River Plate, Racing, Colon e Independiente.



Di queste, solo il Boca guadagna punti per merito del successo per 2-0 alla Bombonera sul Sarmiento: in gol Centurion e Walter Bou. Il River va ko contro il Patronato: il gol di Lucas Marquez al 90' per il 2-1 finale gela i Millionarios, andati in vantaggio nel primo tempo grazie al sesto gol in campionato del capocannoniere Driussi. Male anche Racing - sconfitto 3-2 dall'Atletico Rafaela (doppietta di Bognino) - Colon - battuto 2-0 dal Velez - e Indepependiente - ko 2-0 in casa contro l'Atletico Tucuman. Proprio pari al Decano in classifica, c'è il Lanus, che supera 3-0 il Godoy Cruz. Completano il programma il 4-1 del Tigre sul campo dell'Olimpo, il 3-1 del Talleres in trasferta contro il San Martin, il 2-1, sempre lontano dalle mure amiche, del Temperley sull'Huracan, lo 0-0 tra Belgrano e Aldosivi e l'1-0 del Defensa y Justicia contro il Banfield.