Primera División: vittoria allo scadere per l'Independiente, D'Alessandro lancia il River

Sarmiento e Olimpo aprono la settima giornata della Primera División argentina con un pareggio: all'Estadio Eva Perón finisce 1-1. Gli ospiti passano in vantaggio con rigore di José Correa, ma pochi minuti dopo arriva la risposta del Verde de Junín con Balboa che fissa il punteggio. A Cordoba il Talleres batte 2-0 il Defensa y Justicia e ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato. Decidono la sfida la reti dell'uruguaiano Menendez e dell'ex Boca, Palacios.



Successo importante anche per il Quilmes, che piega 1-0 il Lanus in casa grazie a un gol di Bottino, e per il Godoy Cruz, che supera 2-0 il Belgrano: in gol Ayovi e Javier Correa. Sorride pure l'Independiente: la squadra di Gabriel Milito vince al 92' contro il Temperley grazie all'autorete di Arregui.



Il "solito" D'Alessandro lancia il River Plate, un gol del Cabezon al 79' basta per battere l'Atletico Rafaela e portare Los Milionarios nel gruppone delle squadre a 14 punti. Stesso risultato in Racing Club-Arsenal Sarandi: decide al 26' Gonzalez.

