Primera División, undicesima giornata: il Clasico di Avellaneda va al Racing

Il Racing torna a vincere un derby contro l'Independiente dopo più di un anno: l'ultimo successo, risalente al 24 maggio 2015, portava la firma di Diego Milito, leggenda dell'Academia, prima affiancato e ora sostituito da Lisandro Lopez. E proprio l'ex attaccante di Porto e Olympique Lione è stato l'uomo copertina della 222esimo Clasico di Avellaneda. La squadra del "Ruso" Zielinski batte 3-0 il Rojo al Cilindro nella sfida più affascinante dell'undicesima giornata di Primera División (esclusiva di Premium Sport) e Lopez realizza una doppietta. Con questo successo il Racing sale al quarto posto, a meno cinque punti dalla vetta occupata dall'Estudiantes.



Il "Licha" sblocca la gara al 24' con un grande destro da fuori area che sorprende Campana. Nella ripresa i padroni di casa si portano sul 2-0 grazie a Gustavo Bou che, dopo essere stato servito dal solito Lopez, sterza e batte il portiere avversario sul primo palo al 48'. La festa dei tifosi dell'Academia si completa al 65': rigore, batte Lisandro e la palla è in rete. Quarto gol in campionato per il 33enne di Rafael Obligado, tornato a vestire il bianco-azzurro nel gennaio 2016 dopo 13 anni tra Europa, Brasile e Qatar. Serata da dimenticare per l'Independiente del "Tanque" Denis, costretto pure a sorbirsi il foto post-partita, che ritrae i rivali mentre sbeffeggiano i propri cugini.