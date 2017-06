Primera División, l'Estudiantes batte 2-1 il San Lorenzo nel big match della 7.a giornata

L'Estudiantes si aggiudica lo scontro al vertice con il San Lorenzo della 7.a giornata della Primera Divisiòn argentina (grande esclusiva di Premium) e resta in vetta alla classifica a quota 19 punti. La squadra del presidente Juan Sebastian Veron si è imposta 2-1 sul campo della formazione del “corazon” di Papa Bergoglio. L'undici dell'ex interista Nelson Vivas è passata in vantaggio al 10' con Lucas Rodriguez ed è stata raggiunta al 39' da Sebastian Blanco. Di Damonte la rete decisiva al 70'. Il San Lorenzo del tecnico uruguaiano Diego Aguirre viene così staccato in classifica.



Non riesce ad avvicinarsi e anzi si allontana dalla vetta il Boca Juniors, bloccato 2-2 sul campo dell'Atletico Tucumàn. La compagine di Guillermo Barros Schelotto si porta avanti al 4' con Pavon. Sul finire della prima frazione arriva il pareggio di Zampedri. Pavon rompe di nuovo l'equilibrio al 47' ma Menendez fissa il risultato al 71'.



Al secondo posto della graduatoria sale il Newells Old Boys che supera 1-0 il Rosario Central grazie al gol siglato da Maxi Rodriguez al 90'. Nelle altre gare della domenica esultano Gimnasia La Plata (1-0 sull'Huracan), Banfield (1-0 ai danni del Velez Sarsfield) e Tigre (3-1 con l'Union).