Primera División, decima giornata: continua la fuga dell'Estudiantes

Dopo l'anticipo, vinto dal Velez contro il Defensa y Justicia, la decima giornata della Primera División continua con ottava vittoria in campionato dell'Estudiantes. I Pincharratas battono 1-0 il Colon all'Estadio Ciudad de La Plata, grazie a un gol di Viatri e volano a più 8 sulle seconde in attesa delle altre gare. La squadra dell'ex interista Vivas resta imbattuta in campionato. Tra gli inseguitrici della capolista, c'è il Racing raggiunto al 90' dall'Huracan (Pussetto) dopo essere passato in vantaggio con il classe '97 Lautaro Martinez. Successo importante, invece, per il Lanus, che supera 1-0 l'Atletico Tucuman: decisivo il gol di Alejandro Silva



In piena zona Copa Sudamericana, c'è il Banfield: il Taladro vince 3-1 in trasferta contro l'Arsenal, sempre più ultimo in classifica. Per gli ospiti, vanno in rete il "Tanque" Silva - vecchia conoscenza della Fiorentina - e Sporle, a cui va aggiunto l'autogol dell'ex sampdoriano Bottinelli. A nulla vale il centro di Brunetta per la squadra di Bernardi. Alla pari del Banfield in classifica, c'è l'Union che, a Santa Fe, batte 2-1 il Temperley. Per il Tatengue, segnano Soldano e Godoy, mentre il gol degli avversari porta la firma di Arregui. Stesso risultato anche tra Godoy Cruz e Tigre, in favore dei prima: Angel Gonzalez e Ayovi regalano i tre punti al "Gallego" Mendez. Per il Felinos segna sempre Carlos Luna, arrivato a quota 6 centri in campionato.