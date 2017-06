Primera División: Cauteruccio lancia il San Lorenzo, Racing ancora ko

River Plate-Boca Juniors non è stata l'unica sfida avvincente della tredicesima giornata della Primera División argentina. Nella serata di sabato il San Lorenzo ha battuto 3-2 l'Unión di Santa Fe al Nuevo Gasometro: il Ciclón si porta sul 2-0 con Cauteruccio e Blandi, poi Soldano accorcia le distanze. Ancora Cauteruccio mette al sicuro al risultato, realizzando il suo settimo centro in campionato, prima dell'ultima rete degli ospiti siglata dall'ex Juventus, Vadalà. Con questa vittoria, il San Lorenzo aggancia l'Estudiantes. A Cordoba il Talleres blocca il Newell's Old Boys sull'1-1: padroni di casa in vantaggio grazie all'autorete di Scocco, poi Amoroso acciuffa il pareggio al 95'. Male il Racing, che al Cilindro ottiene la sua seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro il Boca Juniors nel turno precedente: l'Olimpo vince 2-0, in gol Victor Lopez e Blanco.



Si scalda la lotta salvezza con il Velez Sarsfield che si allontana dalle zone più basse della classifica grazie al 2-0 casalingo sull'Atletico Rafaela: decisivi Nasuti e Pavone. Quarto risultato utile di fila per il Fortín, mentre per il Godoy Cruz arriva il secondo ko consecutivo: Figueroa regala l'1-0 al Termperley, che torna alla vittoria dopo due pareggie e quattro sconfitte. A La Plata il Gimnasia non va oltre l'1-1 con il Belgrano: Faravelli risponde all'ex Anderlecht, Matias Suarez. Finisce 1-1 anche Aldosivi-Patronato, con Alegre che pareggia il gol di Andrade all'86'. Vince il Sarmiento de Junín: 2-0 al Tigre (autorete di Godoy e rigore di Fornari).