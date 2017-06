Primera División argentina, undicesima giornata: l'Estudiantes cade col Banfield. Newell's Old Boys a -2, Boca Juniors a -4

Nell'undicesima giornata di Primera Divisiòn, grande esclusiva di Premium, cade la capolista Estudiantes, battuta 3-2 dal Banfield. La formazione di Nelson Vivas passa in vantaggio al 21' con Lucas Rodriguez prima di essere rimontata da Santiago Silva su rigore (26'), Sperdutti (37') ed Erviti (45'). Inutile il gol di Viatri al 73'. Il Leone adesso comanda la classifica con soli due punti di vantaggio sul Newell's Old Boys. La Lepra coglie un successo fondamentale sul campo del Colon. Prediger sblocca il match al 24, Blanco pareggia i conti dal dischetto al 40' e allo scadere Maxi Rodriguez sigla la rete decisiva.



Sale a quota 19 il Lanus, vittorioso per 3-1 contro il Temperley. Dopo essere andati sotto in avvio (rigore di Colzera), i granata si scatenano grazie a Velazquez (19'), Acosta (27') e al penalty di Sand (44'). Nessun problema per il Tigre che liquida 3-0 il Quilmes. A segno Carlos Luna, Castro e Gonzalez. Terminano invece a reti inviolate le sfide tra Talleres e Arsenal Sarandi, e tra Atletico Tucuman e Belgrano. Pareggiano (1-1) anche Rosario Central e Olimpo: a Camacho risponde per gli ospiti Lopez.



Nelle gare di domenica il River Plate batte 1-0 l'Huracan al Monumental grazie all'ottava rete in campionato del capocannoniere Driussi. I Millonarios salgono a quota 19 in classifica e a 22 c'è il Boca Juniors, bravo a superare 2-1 il San Lorenzo al Nuevo Gasometro. Con questo successo gli uomini di Guillermo Barros-Schelotto si portano a meno quattro punti dalla vetta. Per gli Xeinezes vanno in gol Benedetto, al settimo centro in stagione, e Walter Bou. Il gol del Ciclon porta la firma dell'ex genoano Belluschi. All'Estadio Evan Peron pareggio divertente tra Sarmiento Junin e Godoy Cruz: gli ospiti passano in vantaggio con Nicolas Sanchez, poi arriva il pareggio del Verde con Cosaro e il sorpasso con Leandro Diaz. Il rigore di Santiago Garcia fissa il punteggio sul 2-2. Solo 0-0 tra Aldosivi e Velez Sarsfield.