Primera División argentina, nona giornata: l'Estudiantes resta primo e imbattuto

L'Estudiantes dell'ex interista Nelson Vivas mantiene la vetta della Primera División (esclusiva di Premium Sport), dopo il pareggio, per 1-1, in trasferta allo stadio Thomas Adolfo Duco, contro il River Plate, sfrattato dal Monumental, causa concerto dei Gun's Roses. Nel finale di primo tempo arriva il gol della squadra do Marcello Gallardo, realizzato da Alario su calcio di rigore. Nella ripresa River va vicino in più occasioni al 2-0, ma al 14' la capolista pareggia con il colpo di testa di Auzqi su cross di Vargas, al 4° centro, come Alario, in campionato. Estudiantes che allunga in classifica a +5 sul Newell's Old Boys, battuto 2-1 al Cilindro dal Racing de Avellaneda. Protagonista Gustavo Bou, autore di una doppietta. Inutile la rete del momentaneo 1-1 siglata dagli ospiti con Formica. L'Academia accorcia le distanze dal primo posto, portandosi a meno 6 punti, proprio come il Colon, vittorioso 1-0 in casa sulll'Arsenal: decisivo il rigore dell'ex Catania, Pablo Ledesma.



Nella altre sfide di giornate il Quilmes batte 1-0 il Godoy Cruz, per merito della rete di Andrada. Vince anche il Lanus sul campo del Sarmiento Junion: il Granate supera 2-1 gli avversari in rimonta grazie al tandem Sand-Acosta. In chiave salvezza, sconfitta pesante per il Velez Sarsfield in trasferta contro il San Martin di San Juan (2-0). La squadra di Miguel Angel Russo, al terzo ko consecutivo, attualmente occupa il penulntimo gradino della graduatoria. Solo 0-0 tra Temperley e Olimpo.