Primera División argentina, nona giornata: il San Lorenzo non sbaglia contro l'Huracan, vince anche il Boca Juniors

Nella nona giornata della Primera Divisiòn argentina, grande esclusiva di Premium Sport, il San Lorenzo batte 2-0 l'Huracan e continua così il suo inseguimento alla capolista Estudiantes. Decisive le reti realizzate da Cauteruccio al 28' e Blanco al 62'. I Corvi hanno giocato in superiorità numerica dal 50' per l'espulsione di Toranzo. Vince anche il Tigre che regola 2-1 il Belgrano. Castro sblocca il match al 12', Bieler pareggia i conti su rigore al 27' e Morales realizza il gol decisivo al 74'. Termina 1-1 la sfida tra Banfield e Atletico Rafaela. A Gudino risponde dagli 11 metri Santiago Silva.



Continua la striscia positiva del Talleres: la formazione di Kudelka supera 1-0 il Patronato, grazie al terzo gol in campionato di Palacios, e ottiene la quarta vittoria consecutiva. Solo 0-0 tra Rosario Central e Independiente: da segnalare le espulsioni, una per parte, di Salazar e Cuesta. Successo importante del Boca Juniors, che aggancia al secondo posto San Lorenzo e Newell's Old Boys. A La Plata gli Xeinezes rifilano un netto 3-0 al Gimnasia: determinante Benedetto con una doppietta, mentre la rete del ko porta la firma di Pavon. Entrambi toccano quota cinque centri in Primera Divisiòn. Infine, 0-0 tra Aldovisi e Defensa y Justicia e 1-1 tra Atletico Tucuman e Union de Santa Fe.