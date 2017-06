Primera, continua il duello tra Boca e Newell's. Frenata Estudiantes

Nella 22.ma giornata di Primera Division argentina (grande esclusiva di Premium Sport) il Boca Juniors non sbaglia e batte 3-0 l'Arsenal Sarandi. Vanno a segno Benedetto (doppietta) e Gonzalo Maroni. Il successo permette alla squadra di Schelotto di manternere il primo posto in classifica con tre punti di vantaggio sul Newell's Old Boys. I rossoneri passano 1-0 sul campo dell'Huracan grazie al gol di Scocco nel finale e continuano così l'inseguimento alla capolista. Si allontana dalla vetta l'Estudiantes, bloccato 2-2 dall'Independiente. Sanchez e Aguirregaray rispondono alla rete di Nicolas Benitez ma il rigore di Barco gela l'undici di Vivas, superato al terzo posto dal Colon.



La formazione di Dominguez travolge 4-0 il Sarmiento: sugli scudi Vera, Pereyra e Vlanco (doppietta). Il San Lorenzo sale al quarto posto a quota 40 (la stessa dell'Estudiantes): Mercier piega il Gimnasia La Plata. Di misura anche la vittoria del Banfield sul Tigre: decide Bertolo. Crolla invece il Racing Club, battuto 3-0 dal Temperley: i due gol di Guevgeozian e il sigillo di Di Lorenzo stendono i biancocelesti. Infine sorride il Rosario Central (2-0 all'Aldosivi).