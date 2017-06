Primera, Banfield-Boca Juniors 0-2: decide Benedetto

Un gol per tempo lancia il Boca Juniors di nuovo capolista solitario della Primera Division, la vittoria in trasferta contro il Banfield consente ai ragazzi di Schelotto di salire a 34 punti, tre in più del San Lorenzo. L'eroe Xeneizes della quindicesima giornata è Dario Benedetto, l'attaccante argentino realizza una doppietta tra il 16' e il 57' gelano l'Estadio Florencia Sola.



Nel Boca (che nel prossimo turno ospiterà il Talleres Cordoba) in campo anche il futuro juventino Bentancur, che si è rivisto al meglio dopo i problemi fisici post-Sub 20.