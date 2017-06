Nostalgia Perotti: "Tra due stagioni vorrei tornare al Boca"

Diego Perotti non nasconde il suo desiderio di giocare nuovamente in Argentina. A Radio Solo Boca il trequartista ha dichiarato: "A livello personale è stato molto brutto giocare poco nel Boca Juniors. Adesso ho superato brillantemente gli infortuni: non so perché mi tormentassero a quel tempo. Vorrei cambiare l'immagine che ho lasciato al Boca.. Ho ancora due anni di contratto con la Roma, poi mi piacerebbe tornare al Boca (la prima esperienza risale al 2014 con due sole presenze in sei mesi di prestito dal Siviglia ndr). Vorrei avere una seconda chance, anche se è difficile. Quello che ho vissuto dentro la Bombonera è unico: le persone, i cori, tutto quanto...".



L'ex giocatore del Genoa ha quindi sottolineato che "la Roma è un po’ come il Boca, se giochi qui sei obbligato a vincere sempre”. In giallorosso Perotti ha trovato un altro supporter degli Xeneizes: “De Rossi è un tifoso del Boca Juniors: spesso si mette a guardare i video della tifoseria xeneize e canta i cori insieme a loro. Un vero e proprio fanatico del Boca”.