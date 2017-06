Newell's Old Boys, è Maxi Rodriguez l'eroe del Clasico Rosarino

"Ho realizzato il sogno di una vita: vincere un clasico all'ultimo minuto nel Gigante de Arroyito grazie a un mio gol", come dare torto a Maxi Rodriguez, tifoso del Newell's Old Boys da quando era bambino. Dopo aver esordito a 18 anni con la maglia della Lepra nel 1999 - l'ex nazionale argentino ha passato molti anni n Europa tra Espanyol, Atletico Madrid e Liverpool - vincendo, tra l'altro una Coppa di Lega con i Reds - per poi tornare nel 2012 a vestire la maglia del suo club del cuore.



Con il Newell's, la Fiera ha vinto il Torneo Final del 2014 e, sempre nella stessa stagione, è stato a un passo dalla conquista della Copa Libertadores, ma, dal suo ritorno in Argentina, non è era ancora riuscito a vincere un clasico contro gli acerrimi rivali del Rosario Central. A 35 anni, però, ce l'ha fatta: nell'ultima giornata di Primera División ha deciso il derby con un gol al 93'. La maledizione è finita: il Newell's torna a trionfare nel Clasico Rosarino dopo otto anni senza successi e l'eroe del match è Maxi, capitano e leggenda del club. "Con il gol al Central, ho scritto la pagina più bella della mia carriera: la maglia della sfida troverà un posto speciale nel mio museo", parola di Maxi Rodriguez.

Matteo Palmigiano