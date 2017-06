Milan-Gago, sondaggio: potrebbe arrivare già a gennaio

Ha 30 anni e potrebbe arrivare gratis o comunque senza esborsi di grosse cifre già a gennaio: Fernando Gago, vecchia conoscenza del calcio italiano visti i suoi trascorsi alla Roma nel 2011-12, piace al Milan che, secondo quanto emerso sulla stampa argentina, avrebbe già fatto un sondaggio con il suo agente. Gago, del resto, è in scadenza di contratto con il Boca Juniors e, nonostante i tanti infortuni che ne hanno limitato l'utilizzo in questa stagione, ha chiesto un aumento dell'ingaggio: così le parti sono distanti e i rossoneri potrebbero infilarsi nella eventuale rottura tra il club xeneize e il giocatore. L'argentino è stato fermo sei mesi e mezzo per la lacerazione al tendine d'Achille ed è rientrato solo a novembre: a Montella servirebbe per rinforzare il centrocampo dove il 18enne Locatelli, al momento, è diventato in fretta un titolare fisso.