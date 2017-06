Messi, confessioni intime: "Io, l'asado e la pipì in piedi..."

Più che un'intervista, una chiacchierata. Lionel Messi e Luis Suarez a ruota libera per la tv uruguaiana Canal 10, i due campioni del Barcellona parlano di tutto giocando a truco (gioco di carte popolare in Sudamerica) e segnando i punti con la mano destra, di mancino ha solo il piede: "Sono due i migliori asado che ricordi: uno mangiato a casa sua (indicando Suarez, ndr) e l'altro cucinato dal Kun Aguero".



A proposito di cibo, Messi e Suarez sorseggiano mate anche parlando di altri liquidi: "Tu fai la pipi seduto? - le parole della Pulce al compagno -. Anche io, la mattina sei ancora troppo addormentato...".



Il numero 10 del Barça parla anche del figlio Thiago, che non sembra destinato al mondo del calcio: "Non gli piace molto come sport, va a scuola calcio solo perché ci vanno anche Benjamin (il figlio di Suarez, ndr) e alcuni compagni di classe, ma non ne è sicuramente entusiasta quanto il figlio di Luis: lui ha sempre il pallone tra i piedi".