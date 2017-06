Mercato, Boca Juniors: la Juventus spinge per avere subito Bentancur

Le strade di Rodrigo Bentacur e della Juventus potrebbero incrociarsi prima del previsto. Secondo quanto riporta l'edizione online di Olé, il centrocampista uruguaiano classe '97 potrebbe trasferirsi a Torino già in questa sessione di mercato, piuttosto che in estate, come inizialmente pattuito tra bianconeri e Boca Juniors.



Massimiliano Allegri avrebbe chiesto a Beppe Marotta di anticipare l'operazione - chiusa sulla base di una cifra che può salire fino ai 15 milioni di euro con i bonus - per rinfoltire il centrocampo. Dopo l'acquisto di Rincon, la Juve avrebbe voluto completare il reparto con l'arrivo di Witsel, peccato però che il belga abbia optato per i soldi facili della Cina. Da qui l'idea di puntare subito di Bentancur che si aggregherebbe ai nuovi compagni dopo il Sudamericano Under-20, che si giocherà in Ecuador dal 18 gennaio all'11 febbraio.