Maxi Rodriguez rivela: "Dopo i Mondiali del 2018 Messi tornerà al Newell's Old Boys"

Leo Messi potrebbe fare ritorno al Newell's Old Boys dopo i Mondiali in Russia nel 2018. Lo riferisce il Mundo Deportivo citando come fonte Maxi Rodriguez, amico del campione del Barcellona. Il centrocampista argentino ha giocato con Messi in Nazionale e nel 2012 ha lasciato il Liverpool per rientrare in patria a Rosario, sponda rossonera.



Il cinque volte Pallone d'Oro ha militato nelle giovanili del Newell's Old Boys dal 1995 al 2000 prima di essere acquistato dai blaugrana nel 2000, all'età di 13 anni. Il suo percorso sarebbe molto simile, anzi uguale, a quello dello stesso Maxi Rodriguez che a 31 anni ha deciso di tornare in Argentina. Gli stessi anni di Messi nel 2018. Non è dunque un caso se nelle scorse settimane si è parlato del rinnovo della Pulce con il Barcellona, un rinnovo con la presenza di una clausola contrattuale che consenta al fuoriclasse di chiudere la carriera nella sua vecchia squadra.