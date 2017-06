Maradona torna negli Usa: lezione ad Harvard

Era il luglio del 1994, l'Argentina aveva appena battuto la Romania 2-1 ai Mondiali americani. Diego Armando Maradona fu trovato positivo all'efedrina ed espulso dagli Stati Uniti, decisione revocata solo lo scorso dicembre. Ora, quasi 23 anni dopo, il Pibe de Oro tornerà sul suolo americano per un'occasione prestigiosa, una conferenza nella storica università di Harvard (Massachusetts). Come scritto dallo stesso Maradona, che si è detto felicissimo, su Facebook questo il focus dell'occasione: "Il Gioco Globale: Calcio, Politica e Cultura Popolare", che si terrà durante il semestre primaverile del 2017. La sua presenza ad Harvard sarebbe una grande opportunità per i nostri studenti e per l'intera comunità accademica per conoscere la vita e le gesta del miglior giocatore della storia, e sarà l'integrazione più appropriata per le nostre conferenze sulla storia, sociologia ed estetica del calcio".