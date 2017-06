Libertadores, l'Atletico Tucuman vince dopo l'odissea

Il calcio spesso regala favole, anche se quelle a livello professionistico solitamente sono meno affascinanti. Quella vissuta dall'Atletico Tucuman, invece, entra di diritto nelle odissee a lieto fine di irripetibili. La vicenda ha inizio all'aeroporto di Guayaquil da dove la squadra di Primera Division ha scelto di partire verso l'Ecuador a ridosso del match di Coppa Libertadores contro il favorito Nacional. Un problema burocratico, però, cancella il volo privato della squadra argentina che si ritrova in un grosso guaio, visto che il regolamento della coppa prevede un ritardo massimo di 40 minuti.



I dirigenti dell'Atletico trovano in fretta e furia un volo di linea che sbarca a Quito, sede della partita, tredici minuti prima del fischio iniziale, un bus porta la squadra a tutta velocità allo stadio dove arriva la seconda sgradita sorpresa: le divise, nella confusione, sono rimaste sul volo privato. Ma anche qui la dirigenza argentina non si perde d'animo, chiama l'Argentina under 20 che sta giocando il torneo Sudamericano proprio a Quito: ottenuto l'ok di Federazione e arbitro, magliette e pantaloncini della Nazionale arrivano all'Atletico Tucuman che quindi entra in campo vestita come l'Albiceleste.



Il lieto fine si scrive in partita, gli argentini (alla prima Libertadores della loro storia) vincono per 1-0 grazie alla rete di Zampedri ed eliminano il Nacional: incredibile ma vero.