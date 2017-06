L'attacco di Osvaldo: "I gemelli Barros Schelotto sono facce di c..."

Pablo Daniel Osvaldo ha detto addio al calcio giocato. A 30 anni, l'italo-argentino ha deciso di dedicarsi alla sua seconda passione: la musica.



L'ex Roma, Juventus e Inter oggi è un cantante, ma non si è lasciato alle spalle le polemiche con il mondo del pallone. Ospite della trasmissione argentina "La Hormiga Imperial", l'ex giocatore ha espresso parole durissime verso l'attuale staff tecnico del Boca Juniors, sua ultima squadra, a partire dal tecnico Guillermo Barros Schelotto.



Ecco le dichiarazioni salienti di Osvaldo, che non ha risparmiato le critiche verso i Barros Schelotto, tra cui il fratello gemello di Guillermo, Gustavo: "Oltre ad avere la faccia da c..., i gemelli sono uguali: se a uno fa male il ginocchio, fa male anche all'altro - le sue parole -. Ho avuto allenatori bravi nella mia carriera e non c'era bisogno che vendessero fumo gridando alle telecamere: "Non fate cross di m...", la frecciata. "I Barros Schelotto sono come Ned Flanders - ha rincarato la dose, paragonando i gemelli al celebre personaggio della finzione, tra i protagonisti de I Simpsons -. Mi sono lasciato molto male con loro", ha concluso.