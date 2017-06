Juventus, Angelici prova il depistaggio: "Tre squadre su Bentancur"

Rodrigo Bentancur è a un passo dalla Juventus, anche se il presidente del Boca Juniors prova a depistare tutti: "È un giocatore di 19 anni che ha davanti a sè un grande futuro, può migliorare tanto. Sono diversi i club interessati al suo acquisto, società del calibro di Real Madrid, Manchester, Milan e Juventus. Avrà un futuro importante". Messa così, sembra il richiamo a un'asta anche se la realtà è diversa: i bianconeri eserciteranno entro dicembre l'opzione acquisita ai tempi della cessione di Tevez.



Anzi, questa è la settimana decisiva per l'affare visto che la dirigenza argentina sarà in Europa sia per l'amichevole contro il Siviglia sia per questioni di mercato e incontrerà anche la Juventus, che verserà il milione pattuito per poi decidere se eventualmente girare il giocatore a qualche squadra amica in serie A.