Juve, dal Boca arriva Facundo Colidio: l'erede di Dybala

Juventus sempre molto attiva sul mercato dei giovani. Dopo Bentancur, un altro gioiello del vivaio del Boca Juniors è infatti vicinissimo al trasferimento a Torino e addirittura, secondo quanto riporta la stampa argentina, l'affare sarebbe stato già chiuso. Il nuovo arrivo bianconero si chiama Facundo Colidio, ma a Buenos Aires è conosciuto con un soprannome che sicuramente scalderà il cuore dei tifosi juventini: 'La joya'.

Stella delle giovanili del Boca (in prima squadra non ha mai giocato), Colidio è un talentuoso attaccante classe 2000 già convocato nella nazionale Under 15 e Under 17 dell'Argentina. Il suo contratto sarebbe scaduto nel 2019, ma la Juventus avrebbe chiuso per la cessione a titolo definitivo in cambio di una cifra vicina ai 9 milioni di euro, dei quali la prima metà arriverebbe subito e l'altra al suo debutto in Serie A. Cifre record per un ragazzo della sua età, ma in Argentina danno l'affare per fatto.