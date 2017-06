Juan Sebastian Veron torna in campo con l'Estudiantes

Juan Sebastian Veron tornerà a vestire gli scarpini ancora una volta a 41 anni, e ai nostalgici già luccicano gli occhi.

L'Estudiantes ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista che ha firmato un contratto di 18 mesi al minimo salariale, la somma sarà interamente devoluta allo sviluppo della attività interne al club.



Questo il comunicato:"E’ ufficiale, Juan Sebastian Veron è il secondo rinforzo dell’Estudiantes per la stagione 2017. Firmato questa mattina un contratto di 18 mesi ad un salario minimo che sarà devoluto alla promozione e allo sviluppo delle attività interne al club. L’attuale presidente giocherà sia il torneo di Prima divisione sia la Coppa Libertadores".



La Brujita esordirà nella partita in programma l'8 gennaio in Coppa Florida contro il Bayer Leverkusen.