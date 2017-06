In Argentina insorgono: "Dybala in nazionale, Higuain via"

Via Higuain, dateci Dybala. Il verdetto non è unanime, ma l'Argentina si schiera e nel sondaggio realizzato on line dal quotidiano Olé appare chiara la volontà dei tifosi. Il Pipita ha una media gol bassissima con la maglia della Seleccion, avendo segnato appena un gol in tutte le gare di qualificazione al Mondiale: così, una delusione dopo l'altra, ha perso la stima del popolo albiceleste che del resto l'ha visto protagonista negativo della finale mondiale al Maracanà contro l'Argentina e poi in Coppa America. Lui, Aguero, Di Maria e Lavezzi sono ritenuti i principali colpevoli della attuale crisi della nazionale di Bauza: il 73% dei tifosi ha votato contro il Pipita.



Al contrario Paulo Dybala viene vista come l'unica speranza di salvezza per l'Argentina, soprattutto se la federazione dovesse perdere il ricorso contro i 4 turni di squalifica inflitti a Messi. I voti ottenuti dalla Joya sono stati ben 110 mila, superiori a quelli di chiunque altro, Messi compreso. Preferenze al 60% per Alario, attaccante del River Plate, ma nelle proposte del sondaggio mancava Mauro Icardi...