Il Velez Sarsfield torna a vincere, Defensa y Justicia ko

Nell'anticipo della decima giornata della Primera División - grande esclusiva di Premium Sport - il Velez Sarsfield centra un successo importantissimo allo stadio José Amalfitani nella sfida salvezza contro il Defensa y Justicia. Dopo tre sconfitte consecutive la squadra di Omar De Felippe vince 2-1 in rimonta e si rilancia in classifica, sorpassando proprio i diretti avversari. Eppure ad andare in vantaggio erano stati gli ospiti al 32' grazie alla combinazione Bouzat-Stefanelli, con il "Chicho" che trova il suo primo gol in stagione. La reazione del Fortín arriva alla 54' con Matias Vargas, bravo a superare un avversario e battere Rossi. Il portiere del Halcón si rifà al 75' neutralizzando il rigore battuto da Nasuti. Gli uomini di Ariel Holan si difendono, ma al 91' l'arbitro Echenique assegna un altro penalty alla squadra di casa. Questa volta dal dischetto va Caire e non sbaglia. Continua il momento difficile per il Defensa y Justicia, a secco di vittorie dallo scorso 15 ottobre.