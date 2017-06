Il River Plate si coccola Driussi, il capocannoniere del campionato

L'ultimo turno di campionato non è andato bene, ma lui ha lasciato ancora una volta il segno. Sebastian Driussi l'ha buttata dentro anche nella sconfitta contro il Patronato e ora le sue statistiche sono sempre più interessanti: 6 in gol in 6 partite di Primera Division, 7 in 8 se si conta anche la Recopa Sudamericana e una media gol che dice una rete ogni 84' minuti. Davvero niente male, soprattutto se si considera che l'attaccante del River Plate ha solo 20 anni e, prima dell'inizio di questa stagione, aveva realizzato solo 5 reti con la maglia dei Millonarios. Finora nessuno ha fatto meglio di lui: né nel River - dove il secondo miglior marcatore è Alario, fermo a quota 4 gol - né nel campionato argentino - di cui è l'attuale capocannoniere.



Da quando Marcelo Gallardo non lo relega più sulla fascia, Driussi sembra aver capito come sfruttare al meglio le sue qualità. Nel ruolo di seconda punta, non deve preoccuparsi più di tanto della fase difensiva e può concentrarsi su gol e assist. Dopo aver lanciato nel grande calcio talenti come Higuain, Crespo, Aimar, Saviola e D'Allessandro, il club di Buenos Aires potrebbe aver trovato un nuovo crack. In casa River non così sorpresi: per convincerlo a sbarcare al Monumental, i dirigenti dei Millonarios pagarono 40mila dollari alla sua famiglia. Al tempo Seba aveva 11 anni, oggi ne ha nove in più e ha i riflettori di tutta l'Europa puntati addosso.

Matteo Palmigiano