Il Boca chiama Burdisso: può tornare in patria

Nicolas Burdisso, prima di farsi un nome in Europa, ha militato nel Boca Juniors dal 1999 al 2004, quando è arrivato all'Inter.



Con il Boca ha vinto due campionati, nel 2000 e nel 2003, tre Libertadores e due Coppe Intercontinentali.



Oggi, la stampa argentina racconta di un ritorno di fiamma tra Burdisso e il Boca, con il tecnico Guillermo Barros Schelotto che avrebbe personalmente telefonato al difensore, per convincerlo a tornare in patria.



Oltre a Pavoletti e Rincon, dunque, il Genoa rischia di perdere anche il suo capitano, che momentaneamente riflette sul futuro.