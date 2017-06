Genoa, Montoya è il dopo-Rincon

La solita rivoluzione di mercato del Genoa prosegue: via Pavoletti e Rincon, ecco tra gli altri Taarabt, Cataldi e Pinilla. Ma gli arrivi non sono finiti qui, visto che Juric sta per avere un rinforzo nella zona di campo lasciata sguarnita dal passaggio di Rincon alla Juventus. Preziosi pesca da un bacino che ama tanto, il calcio argentino e la Primera Division, e il prescelto è Walter Montoya del Rosario Central: centrocampista di fascia destra (ma anche mezz'ala), 23 anni, tanto amato dai suoi tifosi.



Eppure il vicepresidente del club argentino ha ammesso che l'affare è vicino alla conclusione: "Il Genoa ha già concordato e scritto il contratto con il giocatore, che ha dichiarato di voler cambiare aria - le parole di Ricardo Carloni ad Olé -. L’offerta arrivata da Genova è di 5,5 milioni di euro, noi abbiamo fatto una controfferta. Ho già parlato con Preziosi e ho appreso che non ci sono problemi sul numero di giocatori extracomunitari, vista la partenza di Rincon. Quindi lo risentirò presto per chiudere". Niente da fare, quindi, per il Rosario, che voleva trattenerlo sino a giugno, sorrisone in arrivo per Juric.