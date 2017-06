Genoa beffato: Montoya passa dal Rosario Central al Siviglia

Non sarà in Italia il futuro di Walter Montoya. Il centrocampista del Rosario Central è infatti a un passo dal Siviglia. Le due società hanno di fatto raggiunto un accordo e per l'argentino sarebbe pronto un contratto quadriennale. Beffato così il Genoa che aveva provato l'affondo per il 23 anni.



Tuttavia non è ancora chiaro se Montoya raggiungerà subito la squadra di Jorge Sampaoli che ha già occupati tutti i posti da extracomunitario. Qualora non si liberasse una casella, ecco che il mediano potrebbe essere rimanere sei mesi in prestito al Rosario Central e quindi proseguire per un po' l'avventura in Argentina.