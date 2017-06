Gago: "Mi piace Bentancur, ha un potenziale incredibile"

In una lunga intervista al quotidiano argentino La Nacion, Fernando Gago si è soffermato su diversi temi. Il giocatore degli Xeinezes è rientrato dopo sette mesi nella partita con il San Lorenzo.



Sul suo rapporto con il tecnico Guillermo, ha sottolineato l'intesa. "Con lui ho condiviso molti anni qua al Boca, e fu una delle persone che più mi aiutò quando esordii in prima squadra. Ma al di là del buon rapporto, oggi esiste solo il rispetto che ci deve essere tra un giocatore e il suo allenatore. Guille è un esempio per tutti".



Gago ha poi parlato della Seleccion e del feeling con Messi sul campo. "Leo è di un altro pianeta, giocare con uno come lui ti da tranquillità. E' un giocatore incredibile. Di lui mi sorprende tutto. In ogni allenamento con la Nazionale ti mostra cose fuori dall'ordinario. Ci sono momenti in cui è impossibile togliergli il pallone. Ha tutte le qualità che si addicono al giocatore più forte del mondo."



A proposito di Bentancur, il giovane del Boca su cui è piombata la Juventus, l'ex-Real Madrid ha detto: "Mi piace molto. Sono tre anni che lo vedo giocare e ha un potenziale incredibile. Mi sorprende. Di certo deve ancora crescere ed imparare, ma ha molte qualità."